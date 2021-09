Mõisakoolis alustas kooliteed kolm õpilast, kes saabusid saali klaveri ja kuue 9.klassi õpilase saatel. Direktor Katrin Murakas loodab, et tuleval kooliaastal saaks olla kontaktõppel ja et kõik on terved. Selle aasta aktus oli meeleolukas ja lõbus. Direktor ütles: "Loodan, et andsime kõigile positiivse süsti".