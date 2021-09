Rakvere I Keskkooli pidurüüs aulasse kogunesid tarkusepäeval valgetes pluusides tüdrukud-poisid IX–XI klassini. Avakõne pidas direktor sm. Kukk. Ta soovis õpilastele ja õpetajatele uusi kordaminekuid. Sel aastal on IX klasse viis. Üldse on tulnud üheksandatesse klassidesse 158 noort, kellest pooled on rajooni teistest koolidest.