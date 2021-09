Vili peaaegu et salves

Ilumäe kolhoos oma liiva- ja paepealsete maadega on tuntud ja teatud. Seal tuleb kaunikesti rinnutsi seista ka kividega. “Kuidas koristus läheb? Ilmad praegu rohkem kui heitlikud.” Agronoom Võrk: “Kui täna laseks võtta, siis homme on valmis. Üle 90 protsendi on koristatud.”