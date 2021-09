Nädala kaja: veidrad nukraks tegevad käärid

Koroonapiirangud ajavad meid riidu. Näen muutusi peresuhetes, sõpruskondades, kollektiivides. On “nemad”, on “meie”. Kuskil vaktsiinivastaste sfäärides liigub info, see ei jõua minuni ja ma ei tahagi. Aga see jõuab paljude minu heade tuttavateni, sest ka nemad arvavad nii ja peavad mind ekslikuks.