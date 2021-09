Rakvere eragümnaasium on sellel õppeaastal üllatanud õpilasi modernsete turvaliste jalgrattahoidjatega. Nende külge saab lukustada jalgratta raami pidi. Vajaduse korral saab rattahoidjaid liigutada, aga need on piisavalt turvalised, nii et vargad ei saa neid koos ratastega kärule või kaubikusse tõsta.