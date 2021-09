Lähipäevil tuleb kuni 21 kraadi sooja

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub edelatuul 5-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 9-13 kraadi, rannikul 15 kraadi ümber. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ning mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, puhanguti 15 m/s. Sooja on 16-19 kraadi.

Neljapäeva öö hakul on pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Pärast keskööd taevas selgineb ja ilm on enamasti sajuta. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, enne keskööd puhanguti 14 m/s. Sooja on 10-15 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm ja kohati võib hoovihma sadada. Puhub valdavalt edela- ja läänetuul 5-9, puhanguti 12 m/s. Sooja on 17-21 kraadi.