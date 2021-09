Koolide suhtumine nutitelefonidesse erineb nagu öö ja päev. Osa ei näe nende kasutamises üldse probleemi, osa on loonud selle piiramiseks karmid reeglid. Ainuke ühine joon on see, et enamikus õppeasutustes on saanud telefon oluliseks vahendiks õppetöös. Neid tohib kasutada siis, kui õpetaja palub seda teha.

Vasta kooli direktor Liina Polluks ütles, et algklassilapsed pigem jooksevad ringi, suhtlevad omavahel ja on õues. Suuremad lapsed veedavad rohkem aega vahetundides telefonides olles. Ta tõi ühe äärmusliku näite. "Üks õpilane on tunnis telefonis ja ei taha sellest loobuda. Tal on selleks must miljon põhjendust, miks sellest mitte loobuda. Selle tulemusel on teised lapsed hakanud küsima, miks tema tohib seda kasutada, aga nemad mitte."