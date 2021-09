Iga uue pesitsemise tarbeks tuleb kaelustuvil uus pesa ehitada, sest tema järeltulijad puhtust ei mõista pidada ning pärast laste kodust lahkumist näeb eluase välja nagu üks ehtne peldik. Sinna pole kellelgi tahtmist tagasi pöörduda. Muidugi pole sellise elamu püstitamine mingi kaelamurdev töö, sest nii lihtsat pesa nagu kaelustuvi oma on raske teist leida. Vaid väike kogus oksaraage risti-rästi paigutatud, et need kaks valget pikergust muna, mis emameigas muneb, päris õhku ei jääks rippuma. Liigsest vaevast ei näi see lind lugu pidavat.