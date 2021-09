Tamsalu kogukonnapäevad lõppesid spordivõistlustega

Tamsalus oli põhjust tähistamiseks küll ja veelgi. Nimelt sai Tamsalu 25 aastat tagasi linnaõigused. "Peale Tamsalu liitmist (2017. aastal toim.) Tapa vallaga oleme nii mõndagi ära teinud. Me ei peagi kogukondi täielikult liitma vaid panema valdkonnad nagu näiteks kultuur ja sport ühes rütmis hingama panema," sõnas Tapa vallavanem Riho Tell, kuid lisas, et pikk tee on veel minna. "Üritusel toimuvatel tegevustel on kvaliteedi märk küljes, seda on kaugele paista."