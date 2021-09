Ilmar Paal: “Loodame, et teadlikkus aitab kaasa metsade majandamise ees kartuse vähenemisele”

Ilmar Paali on koolitatud nii, et puu peab olema terve ja tugev, siis ta kasvab ja on Eestis kiiresti taastuv loodusvara. Kui puu jätta maha sitika ja seene jaoks mädanema, siis on see vägev küll bioloogi silmis, aga metsakasvataja rahul ei ole – sellisel juhul ei ole eesmärgiks terve metsa kasvatamine. Metsakasvataja mõtleb ette 100 aastat ja täna otsustab, et istutab mändi, selleks et palki saada. Kui eesmärk oleks midagi muud, siis ei istutataks seda ega hooldataks nii kaua. Jutu järgi on kõik mures metsa vanuse pärast, samas ei lasta metsakasvatajal teha metsa vanuse tõstmiseks vajalikke töid.