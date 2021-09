Läinud nädalal algas Rakvere Tärklise- ja Siirupikombinaadi Kadrina, Rakvere ja Tarvastu tsehhis uus tootmishooaeg. See on üle nädala varem kui mullu. Esimesed kartulikoormad saabusid kombinaadi tsehhidesse 8. septembril s.a. Kokku varuti nädala lõpuks üle 700 tonni kartuleid keskmise tärklisesisaldusega 16 protsenti. Kartul on ilus, kuid koor on veel veidi lahti.