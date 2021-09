LAZ-id olid põhilised bussid Eesti maaliinidel. Need võtsid palju kütust ja kippusid lagunema. FOTO: Postimehe arhiiv

Rakvere bussipark sai vaat et igas teises lehenumbris pragada, sest alatasa jäi mõni buss käigust ära. Kui Viru Sõna võttis põhjust uurida, tuli päevavalgele, et see pole mitte ettevõtte juhtkonnas, vaid toonases majanduskeskkonnas. Ja mõni asi pole tänase päevani muutunud.