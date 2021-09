Paljudes majapidamistes on olemas õunapurustid ja pressid, mis igal aastal paariks nädalavahetuseks välja otsitakse. Kui mahla pressimise masinavärk omal puudub, siis leidub siin-seal teenusepakkujaid. Arknal käivitati möödunud aastal õunamahlaliin, mis on võimeline ühe tunniga pressima mahla 700 kilost õuntest ning pastöriseerima seda 300 liitrit tunnis. Lembit Kilm, kes Arknal mahlatootmist korraldab, rääkis, et tema pakub samuti mahlapressimise teenust ja kõik vajalikud sertifikaadid selleks on olemas.