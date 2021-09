Pika tänava teede osa on selline peensusteni korrastatud ja lausa steriilne oma väljapeetuses. Ka tänavavalgustuspostid on kaugelt vaadates oma kõverate jalgadega meeldivalt võluvad, ikkagi prantsuse disain meie uimases provintsilinnas, millest maamatsid nagu mina ei suutnud aasta tagasi sugugi mitte aru saada, et kõver asi võib ka ilus olla ja hästi mõjuda. Küll need prantslased juba teavad, neil see disainivärk juba mitusada aastat arendamisel.

Ja huvitaval kombel see Pika tänava vaatepilt ei lase keskenduda mõnele üksikule majale, vaid sa hakkad nägema tänava tervikpilti ja see on võluv. On suudetud säilitada mitmesajaaastast tänavat nii meile kui ka tulevastele põlvedele, see on igavesti vahva. Ja kõige huvitavam on see, et ka kõige jubedamad lobudikud mõjuvad seal uue ja särava tänava taustal nagu kirss tordil. See kontrast on niivõrd rabav, et ka lagunenud majad hakkavad tunduma ilusana.