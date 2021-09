Vaade: äkki ma olen loll?

Sellest, et igal inimesel on õigus oma arvamusele, saan ma täitsa aru. Ka mul on mõningaid arvamusi, mis ei ühti enamiku seisukohtadega või on lihtsalt liiga kentsakad, et ma neid kõigiga jagama kipuksin. Need puudutavad nii väikseid kui ka suuri teemasid, oma tõde inimeselt võtta ei saa. Võime öelda, et vot tema on tark ja tema on loll, aga mis me sellega siis saavutame?