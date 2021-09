Balliga “Suve viimane valss” alustab Rakvere Rajooni Kultuurimaja oma sügistalvist hooaega. Ball nagu ball ikka: seal tuleb nuputamist, on muusikat, tantsu, huumorit, saal on dekoreeritud ja on ka balli üllatus ... Uut on niipalju, et ballile müüakse 200 pääset. Neid saab osta kultuurimajast ainult 25. septembril kella 17–19. Hiljem pääsmeid ei müüda.