Kui öeldakse, et lõikasin metsa “Družbaga”, siis ei vaja see pikemaid kommentaare. Nii teatud ja tuntud on need mootorsaed. Paljudele on vahest uudiseks, et Rakvere Metsakombinaadis kasutatakse ainukesena vabariigis mootorsaagi “Ural” MP-5. Need saadi läinud aasta jaanuaris. “Družbaga” võrreldes on “Uralil” võimsam mootor ja suurem lõikekiirus.