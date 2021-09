Kahju kannatanud loomapidaja peletas hunte pasunat puhudes

Esmaspäeva hommikul leidis Jõepere külas asuva Rajala talu perenaine Ülle Tislar oma piima peal üles poputatud vasika Flika murtuna. Neljakuise lehmvasika tagaosa oli puruks puretud, nii et soolikad olid väljas, ja väikeloomapidaja karja täiendama pidanud eesti punast tõugu looma eluküünal oli kustunud. Perenaine rääkis, et mais sündinud vasikas oli enne teistega elektritarasse laskmist harjutamiseks kodu ligi oheliku otsa pandud. Natuke maad eemal oli teine vasikas, kes huntidest õnneks puutumata jäi, kuid kaaslase hirmsa surma tunnistaja oli.

Perenaine pole suutnud šokist õieti välja tulla, sest vasikas, kes saagiks langes, oli toodud niisama hästi kui maja külje äärde. Teised loomad, kes olid natuke kaugemal karjamaal, jäid puutumata. “Kõige turvalisemasse kohta tuli järele,” kordas naine, kelle jaoks majanduslik ja emotsionaalne kahju on korvamatu. “Ma olen väiketalunik, iga loom on arvel. Meil on nad kõik nii hästi hoitud ja toidame vasikaid personaalselt,” kõneles ta, nutt kurgus, ja oli uhke selle üle, kui tugevad noorloomad tal kasvavad, nii et haigus pole veel ühtegi murdnud.