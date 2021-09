"Meie eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust ning valmisolekut erinevateks kriisiolukordadeks. Ohutushoiulaager on hea võimalus saada koolitust eluks nii vajalikel teemadel," kommenteeris naiskodukaitse esinaine Airi Tooming ja lisas, et tänavu on laagrisse oodata enam kui sada osalejat.

Tema sõnul on ohutushoiu laagrid populaarsed ja kahe aasta jooksul on naiskodukaitse turvalisema elu suunas juhtinud pea kolmsada inimest. ""Ole valmis!" laagrid on populaarsed just seetõttu, et sealt saab teadmisi, nõuandeid ja praktilisi võtteid esmaabist enesekaitseni või massiüritustel käitumisest koduste evakuatsioonivarude soetamiseni," ütles Tooming.