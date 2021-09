GALERII ⟩ Mohni saarel kustutati võimsad leegid vaid tunniga

Viinistul, Mohni saarelt mõne kilomeetri kaugusel mandril elav Raido Roosalu rääkis, et saunamõnusid nautides avanes talle ühtäkki romantiline vaatepilt. "Täpselt sel momendil, kui Mohni tagant tõusis kuu (kella 20 ja 21 vahel – toim.), hakkas saarelt kumama ilus valgus," sõnas Roosalu.

Kuna Mohni saare taga peatuvad tuulevarjus tihti piirivalvekaatrid, ei osanud Roosalu esiti valgusest midagi arvata. "Mõne aja möödudes hakkas tunduma, et valgus sädeleb ja sillerdab, siis oli ka suitsu juba näha," kirjeldas saare põlengut näinud mees ja lisas, et teavitas kohe saarevahti. "Kuna Pärispea vabatahtlikud päästjad on Loksa komandoga seotud, jõuti põlengule väga kiiresti," kirjeldas Roosalu, kes ka ise pärast saarele kustutustehnikat appi tassima läks.