Mitmed läänevirulased pälvivad tunnustusmedali

Lääne-Virumaal saab suurima tunnustuse Rakvere linnapea Triin Varek, kes pälvib Päästeteenistuse Hõberisti. Päästeameti eesmärkide täitmisel on oluline koostöö tegemine kohalike omavalitsustega ja Triin Varek linnapeana on väga hea eeskuju, et koostöö ei ole sõnades, vaid ka tegudes. Linnapeana on Triinu jaoks oluline, et koostöö päästega ei ole ainult linnapea ja päästekeskuse juhi omavaheline hea läbisaamine, vaid oluline on, et koostööd tehakse kõigil tasanditel.