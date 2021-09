Maal elamise päev oli rahvarohke ja kulges menukalt

"Ilm on ju meie poolel," leidis Nõlvak ja selgitas, et Väike-Maarja Pasunakoor puhus vahepeal päikese pilve tagant välja. "Ma usun, et kõik said tunda ennast siin sellel üritusel väga hästi. Päev jätkub peale Sõmerul toimuva lõppemist Muru külas, kus on üllatusesinejad ja motohuvilistele palju põnevust. Esimesi elamusi saavad seal väikesed motohuvilised," rääkis vallavanem ja lisas, et Vaekülas on viinaköögis kaunis kontsert.