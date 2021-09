Metsa viidud aiajäätmed levitavad võõrliike loodusesse

Ametkond soovitab aiajäätmed väärtuslikuks mullaks kompostida, kas oma aias või viia biolagunev kraam üle jäätmekäitlejale. Rakvere linn on juba aastaid koostöös Lääne-Viru Jäätmekeskusega hoolitsenud, et linnaelanikud saavad sügislehti tasuta jäätmekeskusesse viia. Sel sügisel on tasuta sügislehtede üleandmise ajad juba välja kuulutatud ning need on 27.09 - 03.10 ja 25.10-31.10.