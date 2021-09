Raamatukogul on tekkinud kontserdiplaanid, muusikud käivad majas hea meelega esinemas. Saal on väga hea akustikaga ja olemas on korralik klaver. "Ootame põnevusega, et saaks teha kõike, mida sisuliselt poolteist aastat pole saanud," rääkis direktor õhinal ja tutvustas, et juba teisipäeval, reisilaev Estonia huku aastapäeval, tuleb raamatukokku Yoko Alender, et esitleda raamatut oma isast Urmas Alendrist. Kultusansambli Ruja solist Urmas Alender oli üks neist sadadest, kes oli saatuslikul ööl reisilaev Estonia pardal, kui see põhja läks.