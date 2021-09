Virtuaalsel töömessil on Lääne-Virumaad esindamas kümmekond tööandjat

Mess on avatud teisipäevast reedeni ja töötukassa tööandjate teenuste osakonna teenusejuhi Livia Laasi sõnul on virtuaalse töömessi plussiks kindlasti see, et inimene ei pea füüsiliselt kohale tulema. "Näiteks inimene, kes elab praegu Tallinnas, aga plaanib tagasi minna Tartumaale, saab vaadata, mis tööpakkumisi on talle huvipakkuvas piirkonnas ja kes on need tööpakkujad," ütles Laas. Messile on tööandjatena registreerunud ehitusettevõtted, lasteaiad, hooldekodu, turvaettevõtted. Lisaks otsitakse kontoritöötajaid, tootmistöölisi, puhastusteenindajaid jt.