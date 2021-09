Tunnustusüritusel toodi esile õpetajate pühendumust ja mõjuvõimsat eeskuju

“Õpetaja on suur sõna, nagu ema. Nad ei tea kunagi, missugusel tasemel laps tuleb, ja nemad peavad temast meie riigi jaoks tugeva alustala looma,” tõi VIROL-i juhatuse esimees Einar Vallbaum hingestatud paralleeli. VIROL-i haridus- ja kultuurispetsialist Ingrid Pärnamäe rääkis, et aastatega on nominentide hulk järjest kasvanud. “Kutsusime seekord tunnustamiseks kohale iga kategooria kolm paremat. Mõnel juhul on neli paremat kutsutud, mis tähendab, et kolmas ja neljas olid võrdse punktiarvuga,” selgitas Pärnamäe. Ta lisas, et kandidaate võisid esitada kõik soovijad, mitte ainult haridusasutused. Vanemate klasside õpilased oskavad juba märgata ja tänada oma õpetajaid neid aasta õpetajaks välja pakkudes ja aktiivselt esitavad õpilased huvitegevuse õpetajaid.