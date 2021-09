Loov ja huvitav, ent raske ja vastutusrikas on su töö, mõõtmatu mahus, piiramatu ajas. Juba ammu on õpetajat nimetatud rahvavalgustajaks. Sinu käed vormivad noorsugu, kelle seada on me tulevik. Ikka õpetad ja kasvatad sa, annad ja jagad. Kuid täna peatu hetkeks! Koguka vihikupaki asemel sea oma töölauale lillekimp, mille su õpilased kinkisid. Täna on ju sinu aupäev – õpetajate päev!