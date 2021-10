Nädala kaja: märksõnu valimistest

Kahe nädala pärast on valimised. Aga valimised on tegelikult kestnud juba pikemat aega. Näiteks sotsiaalmeedias. Üks mu tuttav keskealine meesterahvas rääkis kord, et on oma lapsi õpetanud: kui tema hakkab raadiosse helistama, on see ilmselge märk, et asi on käest läinud, piinlikuks muutunud, ning lastel on vaba voli vanamees hooldekodusse paigutada. Praegu valimiste tõttu sotsiaalmeedias toimuv on samuti kohati päris piinlik.