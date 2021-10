UTV-seltskonnal ja veokameestel on idee tulevikus seljad kokku panna ja korraldada UTV-dele eraldi võistlussari, mis toimuks koos veoautokrossidega. Esialgu on probleemiks asjaolu, et kaubandusvõrgus müüdavate bagide turvavarustus pole ehk ühisstartidega sõituseks piisav, kuid vähemalt täna Tapal toimunud intsident näitas, et turvapuur, -iste ja -rihmad pidasid sellele avariile vastu.