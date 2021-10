Katrin ütles, et selle asemel, et ise rääkida, laseksid nad pigem emal kõnelda. "Oleme leidnud ema majas pabereid ja dokumente," selgitas Katrin. Leitu hulgas oli tema sõnul kirjand, mille ema kirjutas Rootsi koolis õppide, rootsi keeles. Katrin pakkus, et ema kirjutas selle kirjandi umbes aasta pärast Rootsi tulekut, olles veidi vanem kui 8-aastane. Lapsed tõlkisid kirjandi eesti keelde.