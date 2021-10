Ülejäänud elanikkonnale alates 18. eluaastast võib komisjoni hinnangul pakkuda tõhustusdoosi mitte varem kui kaheksa kuu möödumisel esmase vaktsineerimiskuuri läbimisest. Sõltumata sellest, millist vaktsiini on inimesele varem manustatud, soovitab komisjon kasutada tõhustusdoosiks Pfizer/BioNTechi vaktsiini.

"Ekspertide hinnangul tuleks praegu jätkuvalt keskenduda ennekõike veel vaktsineerimata inimeste, nende hulgas eriti vanemaealiste vaktsineerimisele. Need on inimesed, kes kõige suurema tõenäosusega võivad nakatumisel haigestuda raskelt ja vajada haiglaravi," ütles immunoprofülaktika eksperdikomisjoni juht, sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Heidi Alasepp.

Nn kolmandate dooside puhul soovitab komisjon eristada lisadoose ja tõhustusdoose. Lisadoose vajavad vaktsineerimiskuuri lõpetamiseks raske immuunpuudulikkusega inimesed, kellel ei teki kahe doosiga (Jansseni vaktsiini puhul ühe doosiga) vaktsineerimise järel piisavat kaitset, need on nt elundsiirdamisega haiged või pahaloomuliste kasvajatega inimesed, kes on immuunsupresseerival ravil.