1989. aasta sügisel oli neljaklassiline Lasila algkool tegelikult suur kool – selles õppis 63 last. Klassid kipuvad väikeseks jääma, tõdes ajaleht ja täpsustas, et teises klassis on õpilasi 22 ning kolmandas 19. Järgmiseks õppeaastaks oodati esimesse klassi juba 25 last – tänapäeval plaksutaks iga väikese maakooli juhtkond sellise õpilaste hulga peale rõõmsalt käsi.