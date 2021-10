Apteekides algab gripi vastu vaktsineerimine

Sellel aastal vaktsineeritakse apteekides neljavalentsete süstesuspensioonidega ja lisaks on esimest korda turule tulemas ninna pihustatav gripivaktsiin. Süstesuspensioonid on näidustatud alates 6. elukuust ning ninapihus lastele ja noorukitele vanuses 2–18 aastat. Esimest korda on kõigile 65-aastastele ja vanematele inimestele gripivaktsiin tasuta. Eakate süstimisega alustatakse oktoobris perearstikeskustes. Apteegis esialgu kahjuks eakaid gripi vastu tasuta ei vaktsineerita.