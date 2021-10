Reedel tuleb kuni 15 kraadi sooja

Öösel on Eesti lääne- ja põhjaosas pilves selgimistega, lõuna pool selge või vähese pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2–9, rannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +5 kraadi, mandri kagunurgas langeb hommikuks kohati kuni –2 kraadini, pilvisema taeva all on sooja 6–11 kraadi. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Sooja on 2–5 kraadi.