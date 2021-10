Nii nagu eelmistelgi aastatel, on ka tänavu kavas organiseerida Rakvere Õhtukeskkooli juures ettevalmistuskursused kõrgematesse koolidesse astujaile. Et kursused on tasulised ja töötavad n.-ö. isemajandamise põhimõttel, on vaja eelregistreerimine. Küllaldase hulga osavõtjate korral alustab kursus tööd algul eesti keeles, matemaatikas, füüsikas ja keemias.