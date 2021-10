Repliik: aitäh, Kersti, ja palju edu Sulle!

Meie Kerstile (jah, täna julgen lausa nii öelda) heideti ette, et ta oma inimlikku poolt vähe näitas. Kui see ka nii oli, siis oli tegu targa käitumisega. Ta tegi seda kõigi nende kiuste, kelle hinge ei mahtunud, et riiki esindab naine. Näitas oma sportlikku poolt, kuna see on meeste maailmas aktsepteeritav, ja alles möödunud reedel said sõna tema sõbrannad, kirjeldades toredat naist, kes küpsetab maailma parimat kringlit.