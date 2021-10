Vallavanema sõnul on Väike-Maarja vallas praegu 84 nakatunut, mis jääb siiski alla eelmise kevade seisule – mullu kevadel küündis nakkuse saanute arv 112-ni. "Iga inimene saab ise otsustada, kuidas kontakte vähendada ja oma igapäevaseid tegemisi korraldada, et võõrastega kokkupuudet vältida. See on ainuke toimiv meetod," rääkis vallavanem üle teada-tuntud jutu ning sportliku inimesena soovitas tegeleda välispordiga ja kasutada palju väljas liikumise võimalusi.

Kesküla ütles, et osa Väike-Maarja vallavalitsuse liikmeid viibivad soovituslikus kodukontoris, lisades, et vallamaja on küll avatud, aga oma tulekust võiks ette teatada. Üle poolte ametnikest jätkab siiski tavapärast tööd, sest kõigile lihtsalt ei sobi kodukontor. Ühtlasi kinnitas Indrek Kesküla infot, et kahes valla koolis, Rakkes ja Simunas, on nakatumiskolded.