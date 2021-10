Roboti koroonasõnumid tekitavad koolides küsimusi

Terviseameti meedianõunik Merilin Vernik selgitas, et nii kooliõpilastele kui ka teistele nakatunute lähikontaktsetele saadab robot ühesuguse teavituse ehk esmalt saab inimene SMS-i, et terviseameti andmetel on sõnumi saajal olnud lähikontakt koroonahaigega. Teavituses on kirjas ka isolatsiooniperioodi algus ja lõpp.

Seal on ka info, et igaühele, kes on noorem kui 18-aastane või saab selle õppeaasta jooksul 19-aastaseks ja kes on koolis või lasteasutuses COVID-19-sse nakatunuga kokku puutunud, kohaldatakse lihtsustatud karantiini. See kehtib laste ja noorte kohta, kes ei ole koroona vastu vaktsineeritud või seda läbi põdenud ja kelle lähikontakt viirusekandjaga on olnud lasteaias või -hoius, üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses.