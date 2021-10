Töötoa lühitutvustuse kohaselt on teadvelolek võime olla kohal käesolevas hetkes. See loob meelerahu, tasakaalu ja tähenduslikkust ja annab võimaluse reageerimise asemel teha teadlikke valikuid. Teadvelolek kui kohaloluvõime on kättesaadav igaühele, see on oskusena treenitav ja töötuba selleks võimalust pakubki.