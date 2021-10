Nädala kaja: otsustusvabadusest

Homme on valimispäev, mil oma valikuvabadust saavad kasutada kõik sobivasse vanusesse jõudnud Eesti inimesed. Loodetavasti on meid siiani toonud hetked olnud piisavad selleks, et otsustajaks ei saaks emotsioon. See paha tuju või trots, mis segab tajumast oma tegelikku vastutust, seda, et tegelikult oleneb küll kõik minust. Maailm algab siitsamast. Vaata maha, sinna, kus on sinu jalad. Sealt algab samm, maailm ja tulevik. Emotsiooni seal ei ole, on otsus see samm astuda.