Veidi enam kui nädal kestnud õppuse raames mängiti keskpolügoonil läbi sadu erinevaid sõjasimulatsioone. Nii tankide, jalaväe kui ka suurtükkide koosseisus. Umbes kuu aega tagasi Tapale saabunud Prantsuse ja Suurbritannia lahingüksuste jaoks oli see esimene korralik õppus Eestis. Nädala jooksul jõudis ilm Eestis märjaks ja vihmaseks minna, mis rasketehnika manööverdamise järjest keerulisemaks tegi.

Reedel nägi legend ette, et prantslastest ja brittidest koosnev lahingüksus pidi vähesele teabele põhinedes läbi murdma eestlase kaitsest ning kindlaks kellaajaks ettemääratud punkti jõudma. "Ma arvan, et meil on eduka soorituse jaoks piisavalt ressurssi ja teavet," sõnas liitlaste lahingugrupi ülem kolonelleitnant Simon Worth reedel.