kohalikud valimised ⟩ Laekuma hakkavad esimesed hääled

Loetud on ka juba esimesed hääled väiksematest jaoskondades, kuid üldpilti need muidugi ei kajasta. Näiteks Väike-Maarjas juhib hetkel (kell 20.45) ülekaalukalt keskerakond.

Isamaa valimispeole saabus Aleksandr Holst – endine reformierakondlane, kes vahetult enne valimiskampaania algust teatas, et taandab end poliitikast täielikult ja pühendub uutele väljakutsetele. Isamaa nimekirja linnapeakandidaat Mihkel Juhkami: "Ei maksa järeldusi tea. Ta ise tuli." Holst: "Kogu aeg olen reformerakonna valimispeol olnud, nüüd tulin vaatama, kuidas teised peod toimuvad.

​Tapa vallas on loetud ühe jaoskonna hääled (ilmselt Jäneda), ülivõimsalt juhib valimisliit Valgejõgi (52,7 protsenti), järgneb EKRE (18,8).

Keskerakonna linnapeakandidaat Triin Varek tunnistas, et väike ärevus on sees. "Ühe jaoskonna hääled on alles loetud. Räägime üldist juttu."