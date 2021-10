Lääne-Virumaale lisandus 35 koroonahaiget

18. oktoobri hommikuse seisuga vajab sümptomaatilise COVID-19 tõttu haiglaravi 309 inimest, kellest on vaktsineerimata 213 ehk 68,9 protsenti ja lõpetatud vaktsineerimiskuuriga 96 ehk 31,1 protsenti. Kokku on haiglas 408 koroonaviirusega nakatunud patsienti, kellest 99 on haiglas muude haiguste tõttu, kuid kelle koroonatest osutus positiivseks.