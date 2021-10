Haljala vallas võitis valimised ülinapi eduga valimisliit Maheda (504 häält) valimisliidu Plaan A ees (498 häält). Mõlemale on volikogus ette nähtud neli kohta. Kokku on Haljala vallas 17 saadikukohta ja koalitsiooni moodustamiseks on tarvis üheksat mandaati, mis tähendab, et koalitsiooni kokkusaamiseks on vaja vähemalt kolme poolt.