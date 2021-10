Keskülale anti 405 häält, mis tähendab märgatavat edu teise koha saavutanud keskerakondlase Siret Kotka (222 häält) ees. Indrek Kesküla rääkis, et on tulemusega mõistagi väga rahul ja teeb oma valijatele selle usalduse eest sügava kummarduse.

Esmaspäeva pärastlõunal käisid Väike-Maarja vallas hoogsad läbirääkimised võimukoalitsiooni moodustamiseks. Indrek Kesküla ütles, et ühisosa loodetakse leida eri pooltega, et loodav koalitsioon oleks võimalikult laiapõhjaline. "Maapiirkonnas ei saa välistamise teed minna," kommenteeris Kesküla küsimust, kas reformierakond on mõned poliitilised jõud juba ka välistanud. Ta lisas, et tegeleda tuleb sisuga ja kaaluda valikuid põhjalikult, mistõttu ei mõista ta ka seda, et Rakveres hakati öösel võimalikult ruttu kokkuleppeid sõlmima. "Meil algas töö täna hommikust kohe pihta," lausus Indrek Kesküla eile.