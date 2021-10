Teisipäeval tuleb kuni üheksa kraadi sooja

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kirde-Eestis sajab lörtsisegust vihma. Puhub valdavalt loodetuul 3-9, rannikul ööl hakul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +2 kraadi, rannikul tuleb kuni 7 kraadi sooja.

Peipsi järvel puhub loodetuul 4-9, puhanguti 12 m/s. Laine kõrgus on 0,5-1 meetrit. Sajab hoovihma ja nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 2-4 kraadi.

Ennelõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kirde-Eestis võib veel vihma ja lörtsi sadada. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, Virumaa rannikul loodetuul puhanguti 13 m/s. Pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab vihm. Tuul pöördub lõunakaarde ja puhub 2-8, saarte rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 4-9 kraadi.

Peipsi järvel puhub loode- ja läänetuul 3-8 m/s ning laine kõrgus on 0,4-0,9 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Sooja on 5-6 kraadi.