Sel aastal alustas Rakvere II 8-kl. Kooli juures tööd logopeediline klass 16 õpilasega. Lapsed valiti sinna Rakvere linna kolme kooli esimese klassi lõpetanutest. Töötatakse tavalise õppeprogrammi järgi. Lisaks sellele on ette nähtud kuus tundi logopeediat ja tund rütmikat. Logopeediline klass on mõeldud normaalsetele õpilastele, kel on raskusi lugema ja kirjutama õppimisel.