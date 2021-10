Kevadel oli Rakvere Rajooni Sanitaar-Epidemioloogiline Jaam teinud ettekirjutuse Simuna söökla sulgemiseks. Vesi ei pidavat vastama nõuetele. Nüüd on Simuna asula rahvas sööklata ja osa koolilapsi sooja toiduta. (Simuna sovhoosil on oma rahvale eraldi söökla.) Elanikud on pahased. Kirjad on läinud mitmele poole, vastused aga olevat visad tulema.