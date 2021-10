Juhtkiri: koroona juhib olukorda

Koroona vastu vaktsineerimine on pannud rahvaste ette peegli. Kui Rootsis on piirangud maha võetud, sest rahvas on suures osas vaktsineeritud, üritab Läti tõbe pidama saada komandanditunniga. Kas meile meeldib Eesti peegelpilt? Eestis venib vaktsineerimine teotempos, isetarku ja vaktsiinivastaseid ei veena ka kõige teaduslikumad selgitused ega jõua nendeni arusaam, et valik tehakse elu ja surma vahel.