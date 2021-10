Reede öösel alanud tervet Eestit haaranud torm on toonud ohtralt tööd elektrikutele, päästjatele ja saemeestele. Võsul on veetase tõusnud umbes meetri võrra ning lained haaranud enda alla nii Võsu sadama kui ka rannaala jalgpalliväljaku. Kuigi varalised kahjud on maakonnas märkimisväärsed, keegi õnneks tormi käigus vigastada saanud ei ole.